Melikgazi Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması yaparak bayram ziyaretine hazır hale getirdi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İlçe genelindeki mezarlıklarda bayram öncesi, çevre düzenleme, temizlik ve bakım onarım çalışmalarını sıkılaştırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bayram süresince vatandaşlarımızın rahatlıkla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için yoğun çalışan ekiplerimiz, mezarlıkların içerisindeki yabani ot temizliklerinin yanı sıra yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımlarını yaptılar. Vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının kabirlerini temiz ve huzurlu bir ortamda ziyaret edebilmeleri için ilçemizdeki mezarlıkları temizleyerek hazır hale getiren ekiplerimize emekleri için teşekkür ederim." dedi.

Başkan Palancıoğlu, mezarlıklarda çevre düzenleme temizlik ve bakım-onarım çalışmalarının programlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.