Kayseri Melikgazi Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde hayata geçirdiği Keriman Erkan İlkokulu ve Dr. Rasime Erkan Anaokulu’nun açılış törenini gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nin yapılan ve yapılacak hizmetlerle altın çağını yaşayacağını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yıldırım Beyazıt Mahallemizde birçok hizmeti hayata geçirdik. Bunların en önemlileri arasında kentsel dönüşüm var. 1. etap çalışmalarımızı 1 sene içerisinde bitirdik. Mart ayında da ihalesini yaparak 6 bloktan oluşan 2. etabın yapımına başlayacağız. Gecekondularla anlaşıp yıkarak, yeni yollar yaptık. Yıldırım Beyazıt'a okul, cami, park, gibi birçok hizmeti kazandırdık. Hayırseverlerimizin verdiği arsa üzerine hem anaokulu hem de ilkokul olmak üzere 2 adet okulu yapmış olduk. Şuanda Havacılık ve Uzay Lisemiz de devam ediyor. 15 adet kütüphane yaptık" dedi.

Hayırsever Dr. Rasime Erkan da dileğinin Mustafa Palancıoğlu sayesinde gerçek olduğunu söyleyerek, “Bize bu işte en büyük kolaylığı sağlayan Mustafa Palancıoğlu Başkanımız. Çok istediğim bir şeyi onun sayesinde gerçekleştirdim. Kendisi çok çalışkan, hayırsever ve insanlara destek olan birisi. Bir inşaat yaptırmak çok zor. Ama sağ olsun Başkanımızın sayesinde dileğimiz yerine geldi. Çocuklarımızın başarılı olması, ailesine ve ülkesine faydalı olması için iyi bir eğitim alması son derece önemli. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Mustafa Palancıoğlu Başkanımız, çalışkan, gayretli şehrimize sevdalı bir başkan. Kayseri’de 16 ilçe belediye başkan olarak el ele çalışıyoruz. Bu dayanışma içerisinde şehrimizi daha iyi bir noktaya getirdik. Kayseri Türkiye’de adından söz ettiren bir şehir. Bundan sonrada bu böyle ele ele gönül gönüle devam edecek. Keriman Erkan İlkokulu ve Dr. Rasime Erkan Anaokulu’nun hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, “Melikgazi Belediyesi Türkiye’de en çok okul, sağlık ocağı ve sosyal tesis yaptıran belediyesi. Burada da büyük bir ihtiyaç vardı böylece giderilmiş oldu. Yapılan tüm hizmetler için Belediyemize ve hayırseverimize teşekkür ederim. Çocuklarımız burada ülkemizin geleceğini şekillendirecek. Okullar şehrimize çok önemli katkılar sunuyor. Bundan sonra binalardan ziyade beyinlere de yatırım yapmamız gerekiyor. Geleceğin devlet adamlarının yetişeceği üstün zekalı çocuklarımızın yetişeceği yerler de yapmak lazım. Bu iki okulumuz Kayseri’mize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de bir konuşma yaparak şunları söyledi: “Değerli hayırseverimize bu güzel eser için teşekkür ederim. Ayrıca Mustafa Palancıoğlu Başkanıma da çok teşekkür ederim. 5 yılda 21 okul yaptı."