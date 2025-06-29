Acıbadem Üniversitesi’nde düzenlenen “Skolyoz Savaşçıları Sırt Sırta, Korkusuzca” etkinliğinde, genç şarkıcı Melis Fis skolyoz hikayesini paylaşırken, Prof. Dr. Ahmet Alanay erken tanının önemini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Skolyoz Farkındalık Etkinliği, Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleşti. Genç şarkıcı Melis Fis, şarkılarıyla renk kattığı etkinlikte, skolyoz tanısı alma sürecini anlattı.

Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay ise skolyoz tedavisindeki yenilikleri paylaşarak erken tanının kritik rolüne dikkat çekti.

MELİS FİS: “SKOLYOZLA BARIŞIK YAŞIYORUM”

23 yaşındaki Melis Fis, yoğun konser temposu sonrası yaşadığı bel ağrıları nedeniyle doktora başvurduğunda bel fıtığı beklerken skolyoz tanısı aldığını belirtti. Doktorunun ‘Skolyoz senin nazar boncuğun olsun’ sözünün kendisine güç verdiğini ifade eden Fis, erken teşhisin önemini anladığını ve skolyozla barışık bir şekilde konserlerine devam ettiğini söyledi. Fis, özellikle kız çocuklarında sık görülen skolyozda ailelerin çocuklarının duruşlarını gözlemlemesi gerektiğini vurguladı.

ADA DURU’NUN İLHAM VEREN HİKAYESİ

15 yaşındaki Ada Duru Alp, 1 yaşında serebral palsi, 12 yaşında ise skolyoz tanısı aldı. “Sınırları Zorlayan Kalpler” adlı kitabıyla farkındalık oluşturan Ada, “Tedavi sonrası dengem düzeldi, hedefim bağımsız hareket edebilmek. Özgüven her şey” diyerek deneyimlerini paylaştı.

58 yaşındaki Gül Erden, 20 yaşında fark edilen skolyozunun 75 dereceye ulaşması ve şiddetli ağrılar nedeniyle ameliyat olduğunu “Ağrılarım bitti, boyum 5 cm uzadı. Keşke daha erken olsaydım” diyerek anlattı.

PROF. DR. ALANAY: “ERKEN TANI HAYAT KURTARIR”

Acıbadem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Alanay, skolyozun her 100 çocuktan 3’ünde görüldüğünü, özellikle kız çocuklarında sık rastlandığını belirtti. “Erken teşhisle basit yöntemler yeterli olurken, geç kalınırsa cerrahi gerekebiliyor" diyen Prof. Dr. Alanay, Ebeveynler, 12-16 yaş arası çocuklarının omuz ve bel asimetrisini kontrol etmeli” dedi. Alanay, yeni geliştirilen “Vertebral Body Tethering” tekniğiyle omurganın hareketini koruyarak eğriliği düzeltebildiklerini aktardı.

Etkinlik, skolyoz savaşçılarının deneyimlerini paylaştığı söyleşi ve Melis Fis’in şarkılarıyla sona erdi.