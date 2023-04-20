Melis Fis, “Bi’ Gitar Bi’ Vokal- Part II”nin ardından hız kesmeden 'Kendini Kandır' ile yoluna devam ediyor. “Kendini Kandır” Ramazan Bayramı'nın ilk günü Sony Music Türkiye etiketiyle yayımlanacak.İSTANBUL (İGFA) - Melis Fis’in pop müzikte açtığı kapıları bir adım öteye taşıdığı şarkının yine sözü ve müziği kendisine ait. Şarkının düzenlemesi ise Sezer Dinç imzalı. Günümüz ilişkilerine büyüteç tutan şarkı yeni neslin nabzını tutacak gibi gözüküyor.

Şarkının klibi içinse Cabinet of Caligari filminden ilham alındı. Yönetmen koltuğunda Cem Kılıç’ın oturduğu klipte mekan olarak ise Plato Platonik kullanıldı.

Şarkının şimdiden TikTok’ta çok sevilen sped up versiyonu ise 28 Nisan’da yayınlanacak. Melis Fis sevenler, “Kendini Kandır- Sped Up” versiyonunu da açılacak maxi single’dan dinleme imkanı bulacaklar.