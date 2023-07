Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, basın mensupları ile buluşmasında Ankara temaslarını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Ankara’daki ziyaret ve temasları hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerinin başında önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın babası Eşref Yıldız’ın vefat haberini paylaşarak, “Çok değerli bakanımız Taner Yıldız Bey’in kıymetli babası Eşref Yıldız büyüğümüz rahmetli oldu. Onun şahsında tüm geçmişlerimize Allah’tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum” dedi.

“ŞEHRİMİZİN KIYMETİNİ BİLELİM”

Açıklamasında “Dışarıya gittiğimiz zaman şehrimizin kıymetini çok daha iyi anlıyoruz. O açıdan hep sık sık söylerim. Şehrimizin kıymetini bilelim” diyen Büyükkılıç, “Birbirimizin kıymetini bilelim. Yaptıklarımızın yanında yapacaklarımız vardır. Sizlerin önerilerine açık olduğumuzu burada hatırlatmak isterim. Sayın Valimiz gerçekten turizm ve diğer alanlarda cevval, gayretli, iyi niyetli her zaman bizlere yardımcı olan ender valilerden biri diye burada paylaşmakta hiçbir mahsur görmüyorum. Yerel yönetici ile mülki amirinin dayanışma içerisinde olmasının şehrimize bereket getirdiğini zaten sizler takdir edersiniz. Yine aynı şekilde bakanlarımızla, milletvekillerimizle, her siyasi kurum ve kuruluşun önerisine açık bir şekilde, biz diyoruz ki yapıcı eleştiri olsun. Buna herkes açık olur” ifadelerinde bulundu.

“10 MİLLETVEKİLİMİZİ DE KUCAKLAYAN ANLAYIŞLA ZİYARET ETME YÖNÜNDE İRADE GÖSTERDİK”

Ankara temaslarından söz eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin on milletvekilini de kucaklayan bir anlayışla ziyaret ettiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Türkiye Büyük Millet Meclisi’mize gittim, orada gazi meclisimizde, Kayseri’mizin milletvekillerini ziyaret etme yönünde, hayırlı olsun yaklaşımı içerisinde bulundum. Yerinde olanları makamında ziyaret ettim, görevleri gereği, konumları gereği yerinde olamayanlara da mesajımızı bıraktık, daha sonraki bir süreçte ziyaret etmek üzere diyerek, tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantısına katılacağımız için oradan ayrıldık. Bunu söylerken 10 milletvekilimizi de biz Kayseri’mizin bir yerel yöneticisi olarak ayrıştırmadan, hepsini kucaklayan bir anlayış ve yaklaşım içerisinde ziyaret etme yönünde irade gösterdik. Ben her zaman gerçekten birliğin, beraberliğin bereket olduğuna inanan bir anlayışın sahibi olarak, milletvekillerimizin bizlere göstermiş olduğu sıcak ilgiye, her birine ayrı ayrı ayrıştırmadan teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantımızdan sonra çok değerli bakanımız Mehmet Özhaseki bakanımızın misafiri olduk. Orada gerekli görüşmeleri, değerlendirmeleri yaptık.”