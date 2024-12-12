Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti 168'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda bir araya gelerek, Kayserililerin selamlarını iletti ve güçlü Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temasları çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Kayseri’nin yatırımlarını ve projelerini Ankara’da sıkça gündeme getiren Başkan Büyükkılıç, başkentteki temaslarına aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da düzenlenen AK Parti 168'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sonrası bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililerin selamlarını ve dualarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, “Mazlumların umudu, güçlü Türkiye’nin mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için yılmadan, yorulmadan çalışmaya ve gönülleri birleştiren hizmet yolculuğunda azimle yürümeye devam ediyoruz. Kadim şehir Kayseri’miz ve aziz milletimiz için attığımız her adım, umutla yazılan büyük bir hikâyenin parçası” diye konuştu.

Büyükkılıç ayrıca, bu kutlu yürüyüşte kardeşlik, birlik ve dirliğin daim olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da önemli temaslarda bulunarak şehre dair projeler için istişarelerde bulundu. Büyükkılıç, AK Parti 168. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve Yerel Yönetimler Toplantısı’na katıldıktan sonra, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kayseri’ye dair devam eden projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelerek, şehri ilgilendiren projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tüm bakanlara Kayseri’ye gösterdikleri ilgi ve destekleri için teşekkürlerini sunan Büyükkılıç, bu görüşmelerin şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım, turizm, sağlık, kültür, gastronomi ve spor gibi çeşitli alanlardaki projelerinin hızla hayata geçmesi için Ankara’daki temaslarını sürdüreceğini belirtti.

Büyükkılıç, Ankara’daki tüm temaslarının Kayseri’ye değer katacak projelerin hızla ilerlemesine imkân sağladığını belirterek, destek veren tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.