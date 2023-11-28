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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehre yönelik hizmetlerini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi’ndeki personel ile de gerek mesai saatlerinde gerekse öğle yemeğinde bir araya gelmeye devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir’deki personel ile görüşen, kente hizmet noktasında ekiplerle sürekli iletişim halinde olan Başkan Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimlerindeki çalışanlarla bir araya geldi. Büyükkılıç, sonrasında ise personel yemekhanesinde belediye çalışanları ile buluşarak, onlarla aynı masada yemek yedi.

Zabıta, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Beyaz Masa birimlerinde personel ile buluşarak, çalışmalar hakkında bilgiler alan ve onlarla sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, personele hayırlı işler temennisinde bulundu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa birimini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada Beyaz Masa’nın çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

“HALKIN KONFORU, ULAŞIMDAN ARZU ETTİĞİMİZ ŞEKİLDE YARARLANMASI ADINA”

Başkan Büyükkılıç, Beyaz Masa’ya vatandaşlar tarafından gelen talep ve memnuniyetleri öğrenerek, Büyükşehir Belediyesi’nin kente ulaşım alanında kazandırdıklarına değindi. Büyükkılıç konuşmasına şunlara yer verdi: “Kayseri’mizde araç sayısı 600 binlere ulaştı. 150 bin, 200 bin varken kavşaklarda bekleme süresi ile şuandaki bir değil. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin programlarından takip edildiğinde sarı, yeşil, kırmızı alanları görüp rahatlıkla oralardan yararlanabilirler. Ayrıca alternatif yollarımız arttı, kavşak çalışmalarımız epeyce yapıldı. Tramvayla ilgili ulaşım hatlarımızı uzattık. Sübvansiyon rakamımız oldukça yüksek, sırf halkın konforu, ulaşımdan arzu ettiğimiz şekilde yararlanması adına. Mümkün olduğu kadar ulaşım birimimiz bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyor. İnsanların konforlu, daha kaliteli daha huzurlu ulaşım imkânlarından yararlanması bizleri de keyiflendirir, sevindirir. Büyükşehirlerin konforu var, büyükşehirlerin sıkıntısı en az, yok denilecek kadar. Bu bir nimet.”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Personel Yemekhanesi’nde belediye çalışanları ile aynı masada yemek yedi. Yemekhanede çalışanları ile sohbet ederek öğle yemeği yiyen Büyükkılıç, muhtarlarla da görüşerek taleplerini dinledi.