Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Forum Kayseri Alışveriş Merkezi’nde esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yerel yönetim hizmetlerini bizzat sahada yürüten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sık sık esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek onların talep ve önerilerini de bizzat dinlemeye özen gösteriyor.

Bu kapsamda, Forum Kayseri Alışveriş Merkezi’nde esnafları ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun ilgi ve sevgiyle karşılaşan Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret esnasında açıklamalarda bulunarak, “Bizler bu şehrin başkanı olarak sevgili gençlerimize layık olma yönünde, şehrimizi onların arzuladığı doğrultuda hizmete sunma bağlamında da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Malum son süreçte depremle ilgili boyutlar söz konusu oldu, sel ile ilgili boyutlar söz konusu oldu. Şehrimizi ve bizleri seven, seçen, güvenen canlarımıza layık olarak oralarda en güzel şekilde temsil etmek, ellerinden tutmak, yaralarını sarmaya şehrimiz adına gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Nevşehir’den Kayseri’ye gelen eğitimci ve öğrenciler ile karşılaşan Büyükkılıç, öğrencilere ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Gençlere başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, kitap desteğinde de bulundu.

Başkan Büyükkılıç’a, ziyaret esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ve daire başkanları eşlik etti.