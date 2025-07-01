Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki kişi ile kurum, kuruluş temsilcilerini istişare ve ortak akla dayalı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda konuk etmeye devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede yargı mensupları, muhtarlar ve sivil toplum teşkilatı temsilcilerini makamında misafir etti.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanı Ferit Cengiz’i ağırladı. Büyükkılıç, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Belediyemizi ziyarete gelen Kayseri 2. İdare Mahkemesi Başkanı Ferit Cengiz’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç’ın bir diğer konuğu ise görev yeri değişen Develi Cumhuriyet Başsavcısı İlteriş Altıntaş oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç şunları paylaştı: “Develi Cumhuriyet Başsavcımız Sayın İlteriş Altıntaş, yeni görev yeri öncesinde belediyemize veda ziyaretinde bulundu. Şehrimize sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde kendisine başarılar diliyorum.”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Sivas Elbeyliler Derneği Başkanı Fatih Koçyiğit ve dernek üyeleri ile Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu’nu da konuk etti. Büyükkılıç, ziyaretleri dolayısıyla konuklarına teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Beyazşehir Mahalle Muhtarı Berna Karakoç, Ahi Evran Mahalle Muhtarı Nejla Göğçam ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse’yi de makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirerek mahalle muhtarlarına çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu.