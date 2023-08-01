Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı Temmuz ayı Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek başkanlığında, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da yer aldığı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Sivas Valiliği Tarihi Bina Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alınarak, gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan kararların bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Sivas Valisi Dr. Sayın Yılmaz Şimşek’in başkanlığında gerçekleşen Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) toplantısına Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Yozgat Valimiz Sayın Ziya Polat ve Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ile birlikte katıldık. Toplantının ve alınan kararların bölgemize hayırlar getirmesini dilerim” diye konuştu.