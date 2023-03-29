Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Ramazan Ayı’nın manevi iklimini gençler başta olmak üzere vatandaşlarla yaşamaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Talas Dedeoğlu Camii’nde vatandaşlarla teravihte buluşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Osmanlı Evi’nde gençlerle kucaklaştı.

İlk teravih namazından bu yana kentin çeşitli noktalarındaki camilerde vatandaşlarla buluşan, sohbet edip, taleplerini bizzat dinleyen Büyükkılıç, Talas’ta Kayserililerle buluştu.

Talas Dedeoğlu Camii’nde teravih namazını kılan Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası Osmanlı Evi’nde gençler başta olmak üzere Kayserililer ile bir araya gelerek, sohbet etti.

Her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı’nda da Kayserili vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç, “Teravihin manevi atmosferini bu akşam Talas Dedeoğlu Camii’nde yaşadık. Akabinde de Osmanlı Evi’nde gençlerimiz ve hemşehrilerimiz ile bir araya gelerek, sohbet ettik. Yüce Rabbim yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetleri kabul etsin” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri halkına huzurlu ve bereketli bir Ramazan Ayı geçirmelerini temenni etti.