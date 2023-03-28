Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası’nda Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg Tanıtım Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı projelerinden yerli ve milli otomobil Togg'un Kayseri’de tanıtım programı düzenlendi.

Kayseri Ticaret Odası bahçesinde gerçekleşen TOGG Tanıtım Programı’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, belediye başkanları, üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Togg'un satışa sunulacak ilk modeli olan T10X'in direksiyon koltuğuna oturan ve otomobili inceleyen Başkan Büyükkılıç, yetkililerden araç hakkında bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Her şeyden önce milli gururumuz olan böyle bir otomobilin şehrimizde sergilenmesinden dolayı emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Bu çalışmayı yapanları kutlayan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 5 babayiğit diye nitelendirilen tabi ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin kıymetli Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu hemşehrimiz başta olmak üzere bu işin öncülüğünü yapan dostlarımıza ayrıca minnet duyuyoruz. Türk insanına güvenmenin, ‘yeter ki güvenelim, yapamayacağı hiçbir şey yok’ anlayışı ile gerek savunma sanayiinde gerekse hayalimiz olan böyle bir yerli ve milli otomobilin üretilmesi sürecinde bu çalışmayı yapanları kutluyoruz. İnşallah sahip çıkmak da zaten bizim görevimiz ülke insanları olarak. Şu anda da kamuoyunda gördüğünüz gibi yüz binlerce insanın bir an evvel bu hayali ile buluşması ve ona binmesi. Az önce ben bindim, pek inmek istemedim ama hakikaten albenisi ve cazibesi ile en önemlisi yerli ve milli oluşu ile ülkemizin bir kademe seviye atladığı ve süper ligde artık yer aldığı hepimiz tarafından malum. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum, hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

“38 RAKAMINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin plaka numarası olan 38 adet Togg otomobili alacaklarını ifade ettiklerini dile getirerek, “38 demiştim ama plaka biliyorsunuz 38, halen fikrimiz geçerli, fakat bize sıra geleceğe benzemiyor. Önemli olan paylaşılması, sahiplenilmesi. O açıdan da biz 38 rakamını çok seviyoruz, şehrimizi çok seviyoruz, şehrimizin güzel insanlarını çok seviyoruz. Elbette ki 38 rakamını korumaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer de güzel bir tanıtıma tanıklık ettiklerini belirterek, “Dizaynıyla, projesiyle, düşüncesiyle, katkılarıyla tamamen yerli bir ürün. Bu hepimizin gurur verici bir tablosu. Bu işte düşünceden icraat noktasına kadar gelen katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ekibine. Destek veren Kayserililerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, inşallah binmek nasip olur” diye konuştu.

Bir gururu yaşadıklarını dile getiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ise “60 yıllık hayalin ete kemiğe bürünmüş halini burada görüyorsunuz. İnsanımıza güvendiğimiz zaman neleri başarabileceğini de görüyoruz ama burada en önemli şey irade. Bu iradenin konmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu iradeyle bu hayali gerçekleştirmiş olduk. Emeği geçenlere başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Togg’un T10X modeli otomobil, 1 ay boyunca Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu önünde Kayserililerin beğenisine sunulacak.