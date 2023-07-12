Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ve Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara’yı kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyerek eğitim başta olmak üzere sosyal belediyecilik faaliyetlerini aralıksız sürdürürken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç da bu kapsamda eğitimciler ile istişarelerine devam ediyor.

Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ve beraberindeki konuklar, Başkan Büyükkılıç’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri’nin bir eğitim şehri olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, akademisyenlere nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç ile Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ve beraberindeki konuklar belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için her birine ayrı ayrı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” diye konuştu.

Büyükkılıç’ın ayrı ayrı makamında kabul ettiği akademisyenler de Başkan Büyükkılıç’a eğitim alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ettiler.