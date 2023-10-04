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Başkan Bahadır da misafirperverliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

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Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için Bahadır’a teşekkür ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu kapsamda, İstanbul’dan Kayseri’ye gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Başkan Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ı makamında kabul etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el ele, gönül gönüle, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürürken, belediye başkanları ile istişarelerine devam ediyor.

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