Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayatını kaybeden ablası Nafiye Tokgöz’ü memleketi Develi’de son yolculuğuna uğurladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ablası Nafiye Tokgöz, 86 yaşında önceki gün hayatını kaybetti.

86 yaşında Hakk’a yürüyen Nafiye Tokgöz’ün Develi Çarşı Camii’nde kılınan cenaze namazına Başkan Büyükkılıç ve ailesinin yanı sıra, Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, üniversite rektörleri, ilçe belediye başkanları, oda ve sendika başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve iştirak şirketlerinin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un kıldırdığı cenaze namazının ardından, Merhume Tokgöz’ün naaşı Develi Belediyesi Şehir Mezarlığı’nda dualarla defnedildi. Taziyeleri kabul eden Başkan Büyükkılıç, bu acılı günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür ederek, “Aile büyüğümüz, kıymetli ablam Nafiye Tokgöz Hakk’a yürüdü. Hakk’a uğurladığımız aile büyüğümüz, kıymetli ablam Nafiye Tokgöz’ün vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum. Rabbim, merhume ablama, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize de rahmet eylesin” diye konuştu.