Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi, demokrasiyi, ülke huzuru ve güvenliğini hedef alan ve millet ile devletin feraseti, cesareti, kararlılığı ve mücadelesi neticesinde ise akamete uğrayan FETÖ’cü bir takım darbecilerin girişimlerine karşılık milletin zaferinin yıl dönümü olduğunu belirterek, ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı.

“ALLAH BİR DAHA BİZLERE BÖYLE ZOR VE ACI GÜNLERİ YAŞATMASIN”

Başkan Büyükkılıç, ülkenin ve devletin bekası, milletin huzuru ve güvenliği noktasında dünyada eşine rastlanmayan ölçüde büyük bir mücadele ve bu uğurda her yaştan, cinsiyetten, meslekten 251 şehit verildiğini ifade ederek şunları paylaştı:

“Aziz vatanımız, ülkemiz ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada eşine rastlanmaz bir mücadele, kararlılık, cesaret ortaya koyarak bu alçaklığı akamete uğratan Türk milleti, devleti ile omuz omuza bu hayasızlığa dur demiştir. Bu uğurda ise aralarında asker, polis, işçi, öğretmen, öğrenci, kadın erkek, genç yaşlı her kesimden 251 canını şehit vermiştir. Bu vesile ile şehitlerimize de gazilerimize de minnet duyuyor, şehirlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de hayırlı, sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Allah bir daha bizlere böyle zor ve acı günleri yaşatmasın.”

Mesajında, Türkiye’nin böylesine karanlık bir günden aydınlığa çıktığını ve 15 Temmuz’un ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihten bugüne Müslüman Türk milletinin küllerinden doğduğunu, büyük kahramanlıklar ve zorluklar yaşadığını ve mücadelesini, azmini, kararlılığını, cesaretini ve inancını yitirmeden nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu vurgulayarak, “Müslüman Türk milleti, geçmişten bugüne türlü kahramanlıklarla, türlü zorluklarla varlığını sürdürmüş, karanlıklardan aydınlığa çıkmış, küllerinden doğmuş, mücadelesinden, azminden, kararlılığından, cesaretinden ve inancından hiçbir kaybetmeden dünyaya kök salmış, medeniyetler, devletler kurmuş, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ni vücuda getirmiştir. Bu anlayışla da vatanı savunmuştur. Bundan sonra da 15 Temmuz’da olduğu gibi vatanını savunacak ve geleceğe yürüyecektir” diye konuştur.

“BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ EN ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDENDİR”

Büyükkılıç, mesajının sonunda birik ve beraberliğe değinerek, “Şanlı tarihimizde ve türlü savaşlarda, milleti ve devleti zor duruma düşüren afetlerde ve hain 15 Temmuz darbe girişimlerinde olduğu gibi bizleri ayakta tutan birlik ve beraberlik olmuştur. Bizim olmazsa olmaz olarak gördüğümüz birliğimiz, beraberliğimiz en önemli değerlerimizdendir ve bekamız için geleceğimiz için varlığımız için ilaç niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tekrardan kutluyor, şehit olan, gazi olan ve şu an dimdik ayakta duran milletimize minnet duyuyor, yürekten teşekkürlerimi ve dualarımı sunuyorum” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

15 Temmuz 2016 tarihinde milli iradeyi, demokrasiyi, ülke huzuru ve güvenliğini hedef alan ve millet ile devletin feraseti, cesareti, kararlılığı ve mücadelesi neticesinde ise akamete uğrayan FETÖ’cü bir takım darbecilerin girişimlerine karşılık milletin zaferinin yıl dönümü olduğunu belirterek, ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı.

“ALLAH BİR DAHA BİZLERE BÖYLE ZOR VE ACI GÜNLERİ YAŞATMASIN”

Başkan Büyükkılıç, ülkenin ve devletin bekası, milletin huzuru ve güvenliği noktasında dünyada eşine rastlanmayan ölçüde büyük bir mücadele ve bu uğurda her yaştan, cinsiyetten, meslekten 251 şehit verildiğini ifade ederek şunları paylaştı:

“Aziz vatanımız, ülkemiz ve devletimizin bekası, asil milletimizin huzuru ve güvenliği konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, dünyada eşine rastlanmaz bir mücadele, kararlılık, cesaret ortaya koyarak bu alçaklığı akamete uğratan Türk milleti, devleti ile omuz omuza bu hayasızlığa dur demiştir. Bu uğurda ise aralarında asker, polis, işçi, öğretmen, öğrenci, kadın erkek, genç yaşlı her kesimden 251 canını şehit vermiştir. Bu vesile ile şehitlerimize de gazilerimize de minnet duyuyor, şehirlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize de hayırlı, sağlıklı uzun ömürler temenni ediyorum. Allah bir daha bizlere böyle zor ve acı günleri yaşatmasın.”

Mesajında, Türkiye’nin böylesine karanlık bir günden aydınlığa çıktığını ve 15 Temmuz’un ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ olarak kutlandığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihten bugüne Müslüman Türk milletinin küllerinden doğduğunu, büyük kahramanlıklar ve zorluklar yaşadığını ve mücadelesini, azmini, kararlılığını, cesaretini ve inancını yitirmeden nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğunu vurgulayarak, “Müslüman Türk milleti, geçmişten bugüne türlü kahramanlıklarla, türlü zorluklarla varlığını sürdürmüş, karanlıklardan aydınlığa çıkmış, küllerinden doğmuş, mücadelesinden, azminden, kararlılığından, cesaretinden ve inancından hiçbir kaybetmeden dünyaya kök salmış, medeniyetler, devletler kurmuş, nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti’ni vücuda getirmiştir. Bu anlayışla da vatanı savunmuştur. Bundan sonra da 15 Temmuz’da olduğu gibi vatanını savunacak ve geleceğe yürüyecektir” diye konuştur.

“BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ EN ÖNEMLİ DEĞERLERİMİZDENDİR”

Büyükkılıç, mesajının sonunda birik ve beraberliğe değinerek, “Şanlı tarihimizde ve türlü savaşlarda, milleti ve devleti zor duruma düşüren afetlerde ve hain 15 Temmuz darbe girişimlerinde olduğu gibi bizleri ayakta tutan birlik ve beraberlik olmuştur. Bizim olmazsa olmaz olarak gördüğümüz birliğimiz, beraberliğimiz en önemli değerlerimizdendir ve bekamız için geleceğimiz için varlığımız için ilaç niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tekrardan kutluyor, şehit olan, gazi olan ve şu an dimdik ayakta duran milletimize minnet duyuyor, yürekten teşekkürlerimi ve dualarımı sunuyorum” dedi.