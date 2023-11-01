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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022” araştırması sıralamasında yer alan 15 Kayseri firmasını tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Türkiye Yüzyılı’nın, sanayinin yüzyılı olduğuna dikkat çeken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’nin gücüne güç, güzelliğine güzellik katan ve tüm Türkiye’ye örnek olacak birlik ve beraberliğimiz, böylesi güzel bir berekete vesile oluyor. Gurur kaynağımız olan üretim yapıp, istihdam sağlayan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak her zaman sanayicilerin yanında yer aldıklarına vurgu yaparak, “Ticaretin merkezi kadim kentimiz, endüstrinin de adeta üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Büyükşehir Belediyesi olarak değerli iş insanlarımıza her konuda yardımcı olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, üretime katkı sağlayan firmaları tek tek tebrik edip, başarılar dileyerek şunları söyledi: “Listede yer alan Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Formal Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. A.Ş., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş., Mondi Mobilya San. ve Tic. A.Ş., Kayseri Yem San. ve Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş., His Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve Kilim Mobilya A.Ş. firmalarımızı başarılarından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan firmalarımızı ve sanayicilerimizi kutluyor, üretim ve istihdam yolunda başarılarının artarak devamını temenni ediyorum.”