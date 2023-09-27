Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük yatırımcı kuruluşu olan KASKİ Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KASKİ’de yatırım değerlendirme toplantısı yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca 185 Çağrı Merkezi’ni ziyaret edip, kan bağışı kampanyasına destek veren personeli de yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kayseri’deki su ve kanalizasyon işlerinden sorumlu altyapı kuruluşu KASKİ’yi ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, hem personelle hem de vatandaşla sohbet edip, Mevlid Kandili’ni tebrik etti.

ÇAĞRI MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ, KAN BAĞIŞINA FARKINDALIK OLUŞTURDU

Çalışmaları yakından inceleyen ve her birimi tek tek gezerek bilgi alan Büyükkılıç, KASKİ’de taleplerin yerine getirilmesi ve vatandaşlardan gelen soruların yanıtlanması amacıyla çağrıların anında değerlendirildiği 185 Çağrı Merkezi’ni de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlara cevap vermeyi de ihmal etmedi.

Ayrıca kan bağışı kampanyasına destek veren personeli de yalnız bırakmayan Büyükkılıç, bir doktor başkan olarak kan verecek olan bir personelden kan alarak, kan bağışına farkındalık oluşturdu.

KASKİ’de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan personelle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, “Kızılay’ımıza teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitemize ayrıca teşekkür ediyoruz. Erciyes Üniversitemizin kan merkezi gerçekten geçmiş dönemde, bizlerin de üniversitede çalıştığımız yıllarda, her zaman takdir toplayan çalışmalarıyla insanlara kan veriyor, hayat veriyordu. Kızılay daha sonra sizlere yardımcı olma yönünde irade gösterdi. Şimdi daha da derli toplu Kızılay bu konuda biliyorsunuz, bölge tesisi de var, böyle bir güzel ortamı sağlamak suretiyle hizmetler devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekerek, “Emeği geçen hekimlerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kan veren dostlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bir gün Allah lazım etmesin, bizlere de kan lazım olabilir. O günü düşünerek vereceğimiz gibi bir hekim olarak söylüyorum; hücrelerin yenilemesi açısından da mutlaka belirli periyotlarla kan verdiğimiz zaman, kan kaybınız olmaz daha sağlıklı kanla buluşursunuz” ifadelerini kullandı.

VALİ ÇİÇEK, TELEFON İLE KASKİ PERSONELİNİ SELAMLADI

Öğle arasında yemekhanede KASKİ personeli ile öğle yemeği yiyen Başkan Büyükkılıç, tepsiyi alıp sıraya girdi ve kendi yemeğini aldı.

Başkan Büyükkılıç aracılığıyla telefonla KASKİ personeline seslenen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şunları söyledi: “Kayseri’nin her yerinde taşında, toprağında emeğiniz var. Bunu da Kayserililer biliyor, sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah azim ve gayretiniz artarak devam eder. Belediye Başkanımızla birkaç kere şahit olduk, KASKİ’nin elemanları ufak tefek şikâyet olduğunda dahi arkasında duruyor. KASKİ’den memnuniyet oranının yüksek olduğunu görüyorum. Daha da artmasını heyecanla bekliyorum. Başkanım sana da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun."

YATIRIM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sonrasında KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yönetimle bir araya gelerek, yatırım değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, toplantıda yaptığı açıklamada, KASKİ’nin yaptığı çalışmalar ile takdir toplayan bir kurum olduğunu ve hizmetlerin süreceğini belirterek, “Malumunuz deprem döneminde yapmış olduğu çalışmalarla takdir toplamış, yine sel felaketlerinde üzerine düşeni her zaman yapmıştır. Şehrimizin hem merkez hem de 16 ilçesi sınırları içerisinde tüm alanlarda yaptığı çalışmalar ile kamuoyuna güven vermiş bir durumdadır. Emeği geçen kardeşlerime tebrik ve teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'a, KASKİ ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile daire başkanları da eşlik etti.