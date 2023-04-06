Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’ne ziyaret gerçekleştirerek, kurum çalışanları ve vatandaşlar ile buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarette, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir’in en büyük altyapı kuruluşu KASKİ’de personelden bilgi aldı, hizmet almaya gelen vatandaşlarla görüşerek, sohbet etti.

VATANDAŞLAR “SİZİN OLDUĞUNUZ YERDE ŞİKÂYET OLUR MU” DİYEREK TEŞEKKÜR ETTİ

KASKİ’yi ziyaret ederek Alo 185 Çağrı Merkezi’nde çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, telefonla hizmet alan vatandaşlarla da görüşerek talep ve isteklerini dinledi. Vatandaşlardan birisi ile gerçekleştirdiği diyalogda Büyükkılıç, yardımcı olup olmadığını sorduğu vatandaştan, “Başkanım sizin olduğunuz yerde şikâyet olur mu” diyerek verilen hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

“KASKİ 10 ÜZERİNDEN 10 ALDI”

Alo 185 Çağrı Merkezi’ndeki vatandaşlara gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Başkan Büyükkılıç, “Bugün KASKİ 10 üzerinden 10 aldı. Gezdiğim birimlerin hepsinde bir şikâyetçi bulamadım. İnşallah bulmamak ümit ve temennisi ile” diye konuştu.

KASKİ’deki personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, hizmet alan vatandaşlarla da ilgilenerek herhangi bir şikâyetleri olup olmadığını sordu. Vatandaşların memnuniyeti ile karşılaşan Büyükkılıç, hemşehrileri ile sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç ayrıca, hizmet kalitesinin yükseltilmesi kapsamında vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için yenilenen abone hizmet biriminde de incelemelerde bulunarak, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç’a, KASKİ ziyaretinde Genel Sekreter Hüseyin Beyhan da eşlik etti.