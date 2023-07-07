Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ve Aşkın Genç’i Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ziyaret ederek, görevlerinde başarılar diledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ticaret, endüstri, eğitim, gastronomi, turizm ve kadim tarihin merkezi Kayseri’de, son dönemde tarım ve hayvancılıktan sağlığa, kültür sanattan spora kadar birçok önemli projeyi hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara temaslarına da aralıksız devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görevine başlayan milletvekillerini ziyaret etti.

Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, milletvekillerine görevlerinde başarılar ve kolaylıklar temenni etti. Burada AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy ile CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç’i ziyaret eden Büyükkılıç, bir kez daha milletvekillerini tebrik ederek, yeni yasama döneminin hayırlı ve başarılı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlar, milletvekilleri ve 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte kadim kent Kayseri’yi geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.