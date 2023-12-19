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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin hissedarı olduğu KCETAŞ’ı ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki yerel yönetim hizmetlerinin yürütülmesi noktasında incelemelerini ihmal etmeyen Başkan Büyükkılıç, hem belediyeye ait kuruluşlarda incelemelerde bulunuyor hem de personelle buluşuyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş'yi (KCETAŞ) ziyaret etti. Personel ile aynı masada yemek yiyen Başkan Büyükkılıç, bir süre çalışanlarla sohbet ederek, taleplerini de dinledi.

Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmetlerin sürdüğünü belirterek, “95 yıllık köklü tarihiyle, Büyükşehir Belediyesi olarak hissedarı olduğumuz KCETAŞ’ımızı ziyaret ederek, yönetim kurulumuz ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızın sofralarına konuk olduk” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a, ziyarette KCETAŞ Genel Müdürü Hidayet Atasoy ve Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.