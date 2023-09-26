Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mesajında, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son Peygamber Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyayı şereflendirdiği gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Büyükkılıç, Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün olan bu günün önemine işaret ederek, mesajında şunları söyledi: “Örnek şahsiyeti ve risaleti ile bugün en çok ihtiyaç duyulan insanlık örneğini bize sunan Hz. Muhammed’i (SAV) büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, kadından erkeğe tüm insanlık olarak kendimize örnek almalıyız ve rehber edinmeliyiz. Hadis-i şerifinde ‘Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’ şeklinde buyuran Hz. Muhammed’e (SAV) layık birer ümmet olabilmeyi temenni ediyorum.”

Başkan Büyükkılıç, mesajında başta Kayserililer olmak üzere, tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutladı.