Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir protokolü ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kartal Şehitliği’ni ve Polis Şehitliği’ni ziyaret ederek, tüm şehitlere dualar okuyup, kabirlerine karanfil bıraktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

15 Temmuz 2016’da kahraman Türk askerinin üniforması ardına saklanan FETÖ’cü hainlerin darbe girişimi karşısında tüm Türkiye’nin yazdığı destanın yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de programlar ve etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kartal Şehitliği’ni ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği’ni ziyaret etti.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ahmet Bağçovan, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, rektörler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program eller tüm şehitler için duaya açıldı. Daha sonra Büyükkılıç, Vali Çiçek ve il protokolü Kartal Şehitliği ve Asri Mezarlık Polis Şehitliği’nde tek tek şehitlerin kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, “15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve şehir protokolümüz ile birlikte Kartal Şehitliği ve Şehir Mezarlığı’ndaki Polis Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerimizin ruhlarına dualar okuduk” dedi.