Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünya genelinde temiz suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığına vurgu yaparak,Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 22 Mart Dünya Su Günü’nde yaptığı açıklamada, dünya nüfusunun artması, küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri ve yeraltı kaynaklarının kirlenmesiyle birlikte suyun her geçen gün dünya nüfusunu karşılayamayacak boyutlara ulaştığına dikkat çekti.

Büyükşehir Belediyesi’nin içme suyu ve kanalizasyon işlerinden sorumlu kuruluşu Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün Kayseri genelinde su kaynaklarının bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine yönelik önemli içme suyu projelerine imza attığını belirten Başkan Büyükkılıç, içme suyunu gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeterli düzeyde aktarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Büyükkılıç, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının her zamankinden daha fazla korunmasına ve su israfının önlenmesinde küçük büyük, genç yaşlı her kesimin duyarlılık göstermesi gerektiğine vurgu yaparak, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize sorumluluk düşüyor. Bu yüzden canlı yaşamı için olmazsa olmaz niteliğindeki suyumuza sahip çıkmalıyız. Gelin hep birlikte suyumuzu koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım” dedi.

“KASKİ İLE SUYUMUZA SAHİP ÇIKTIK”

KASKİ sayesinde Kayseri genelindeki içme suyu ile atık suların en iyi şekilde değerlendirildiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, sondaj kuyularından, kayıp kaçak önleme, su analiz çalışmalarından, atık sudan ekonomiye katkı sağlanmasına ilişkin bazı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

“26 ADET SONDAJ KUYUSU AÇILDI”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde su iletim seviyesini daha da güçlü hale getirmek için 2022 yılında toplam maliyeti 6 milyon 678 bin 542 TL olan ve yaklaşık 120 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak 26 adet içme suyu sondaj kuyusu açıldığını ve kent genelinde açılan sondaj kuyusu sayısının 563’e ulaştığını kaydetti.

“20 MİLYON TL’LİK SU KAYIP KAÇAĞI ÖNLENDİ”

KASKİ Genel Müdürlüğü’nün, kent genelinde en iyi ve eşit şekilde hizmet etmeyi kendisine misyon edindiğini, gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye’deki su ve kanalizasyon idareleri arasında her zaman üst sıralarda olmayı başardığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Geride bıraktığımız 2022 yılında da önemli işlere imza atıldı. Özellikle geri kazanıma büyük önem verilirken, bu kapsamda geçtiğimiz yıl kayıp kaçak oranı en minimum seviyelere indirilerek ekonomiye 20 Milyon TL değerinde önemli bir katkı sağlandı” dedi.

“MEMBA KALİTESİNDE İÇME SUYU İLETİYORUZ”

KASKİ’ye ait su analiz laboratuvarlarında su kalite ve güvencesinin kontrol altında olduğunu paylaşan Büyükkılıç, 2022 yılında 8 bin 934 içme suyu numunesinde 103 bin 115 parametrenin analizinin yapıldığını, içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak ise şebekede 3 bin 516 serbest klor ölçümünün yapıldığını belirterek, “Kayseri’de sağlıklı ve güvenilir içme suyu olmazsa olmazımızdır. Bu bakımdan vatandaşlarımız sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler” açıklamasında bulundu.

“HEM ÇEVREYE, HEM EKONOMİYE DESTEK OLUYORUZ”

Suyu da çevreyi de gözettiklerinin altını çizen Büyükkılıç, “Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde birincil çamurundan 2 milyon 611 Bin 40 m³ biyogaz üretilmiş, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de ekonomik değeri 16 Milyon 786 Bin TL olan 5.100.000 kWh elektrik enerjisi elde edildi. Kentimiz genelindeki tesislerin tamamı tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırılıyor. KASKİ’miz şehrin içme suyu ihtiyacının en kaliteli şekilde karşılarken, kirli suları da çevreye zarar vermeden arıtıyor. Bu kapsamda KASKİ’miz bünyesinde işletmesi yapılan 31 adet konvansiyonel ve 49 adet Doğal Atık Su Arıtma Tesisinde 2022 yılında 68 milyon 457 bin 136 m³ atık su arıtıldı. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için böyle tesislerin sayısını artırmak için yatırımlarımız devam edecek. Bu vesile ile ‘22 Mart Dünya Su Günü’nün, tüm canlıların ortak yaşamsal kaynağı olan suyun korunmasına, bilinçli ve duyarlı şekilde kullanılmasına vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.