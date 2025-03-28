Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü’yü ağırladı. Ziyarette, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 18 Nisan’da düzenlenecek etkinlikler hakkında görüş alışverişinde bulundu.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası etkinlikleri öncesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ile gerçekleştirilen görüşmede, 18 Nisan Cuma günü Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde yapılacak etkinliklerin detayları ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında Turizm Haftası etkinliklerinin Kayseri'nin turizm potansiyelini ön plana çıkarma ve şehirdeki turizm bilincini arttırma adına büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Ayrıca, Kayseri'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Etkinlikler arasında, fakültede bir fotoğraf sergisinin açılması, Türk dünyasından gelen öğrenciler tarafından mini bir konser verilmesi ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öğrencilere "Kayseri’nin Turizm Değerleri" konulu bir konferans vermesi yer alıyor. Konferansın ardından katılımcılara ikramlıklar sunulacak.