Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri raylı sistemin 5’inci aşaması olan ve Talas Mevlana ile Cumhuriyet Meydanı arasında kesintisiz bir şekilde modern ve konforlu ulaşım sağlayacak hatta 1 Mayıs itibariyle test sürüşlerinin başlayacağını müjdeledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kentteki gerek karayolunda gerekse raylı sistemde daha konforlu daha güvenli ve daha hızlı ulaşım için gece gündüz demeden çalışan Başkan Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı projesi şantiye alanında koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile ulaşım kurmayları, daire başkanları, yüklenici firma yetkililerinin katıldığı toplantıda proje ile ilgili kapsamlı brifing aldı. Gelinen son durumu değerlendiren Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, ulaşımda konforu artırma, toplu taşımda daha fazla yolcu taşıma amacıyla yapmış olduğu projeleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor” dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ MÜJDEYİ VERDİ

Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası Tramvay Hattı’nın 1 Mayıs itibariyle test sürüşlerinin başlayacağı müjdesini veren Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Özellikle yaklaşık 200 bine ulaşan nüfusu ile eğitimin merkezi olan gözbebeğimiz Talas’ımızın Mevlana Mahallesi’nden başlayıp İlim Yayma önünden Cumhuriyet Meydanımıza gidecek olan direkt hattımızın çalışmaları itibariyle yüzde 95’lere yaklaştığını, inşallah buradaki teknik heyetin verdiği bilgiler doğrultusunda 1 Mayıs itibariyle Bahar Bayramı ile birlikte test sürüşünün başlayacağını bizlere müjdelediler. Bizler de bu müjdeyi, bizleri seven, güvenen, seçen Kayserili hemşehrilerimize, özellikle de Talas’ımızda oturan canlarımıza, dostlarımıza müjdeliyoruz. İnşallah 1 Mayıs itibariyle test sürüşleri başlayacak. Daha sonra yolcu taşımı başlayacak ve böylece Mevlana Mahallesi ki yaklaşık nerdeyse 100 bine yaklaşan nüfusu, Talas’tan ayrı, en büyük mahallelerimizden biri. Böyle bir potansiyeli Kayseri’mizle buluşturan yaklaşık 6 kilometrelik hattımız hayata geçmiş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz.”Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “YDA ve Gülermak Firmalarımıza, tecrübesi ile bizlerle uyumlu çalışmasıyla ve gerçekten gayretli teknik heyeti ile sona yaklaştığımızı paylaşırken, ben hem firmalarımıza hem de ekibine buradan teşekkür etmek istiyorum. İnşallah daha farklı hizmetlerde yine bu dostlardan istifade etmek ümit ve temennisi ile Ramazan ayının bu güzel gününde şimdiden bu müjdeyi paylaşıyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, deprem bölgesinde yaraların sarıldığına da dikkat çekerek, “Her yerde her zaman zikrettiğimiz deprem vesilesi ile ve sel felaketi ile vefat eden canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu yaraları da saracağımızı buradan ifade ediyoruz. Ayrıca bu projede bizden emeğini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza, İl Bank’ımıza bir kez daha teşekkür etmeyi de buradan vazife biliyorum” şeklinde konuştu.

TALAS RAYLI SİSTEM HATTI’NI DENETLEDİ,

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantının ardından Talas Mevlana-Cumhuriyet Meydanı arası hattında yapımı süren raylı sistem çalışmalarını yerinde denetledi. Tramvay istasyonlarında yapılan çalışmaları inceleyen ve personele kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs itibariyle bu bölgede test sürüşlerinin başlayacağı müjdesini yineleyen Büyükkılıç, “Mevlana Mahallesi’nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’mızda sonlanacak olan Talas tramvay hattımızla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Şuanda da sahadayız, tramvayla ilgili çalışmaların yerinde gözlemini yapmaktayız. Talas’ımızın inşallah bu süreç içinde ulaşıma en büyük katkıyı ve konforu sağlayacak olan bir çalışma. 1 Mayıs itibariyle de test sürüşlerinin başlayacağını müjdeliyoruz” dedi.

BAŞKAN YALÇIN’DAN BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A TEŞEKKÜR

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Kayseri’nin birinci, Türkiye’nin de yedinci en büyük yoğunluğu olan mahallesinde 85 bin nüfusa hitap edecek raylı sistem hattı bugünlerde bitmek üzere. Çok şükür onurumuz, gururumuz ve sevincimiz sonsuz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, teknik heyetine, müteahhit firmaya çok teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yolculukta birlikte olacağız” ifadelerini kullandı.