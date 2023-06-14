Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yenilenebilir enerji kaynakları olan rüzgâr, güneş ve biyogazdan enerji üretimi için önemli santrallerin hayata geçirildiğini söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere daha temiz, daha kaliteli bir çevre emanet etmek ve daha yaşanılabilir bir Kayseri sunmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısında yenilenebilir enerji üretimine yönelik önemli kararlara imza atıyor.

Gündem maddeleri arasında İncesu ilçesi, Fırınönü Mahallesi’nde Rüzgâr Enerji Santrali tesis edilmek üzere Kayseri Ulaşım A.Ş. tasarrufuna bırakılmasına ve elde edilecek öz tüketim fazlası elektrik üretimi kazancının KDV hariç kısmından % 0,5 (Bindebeş) oranındaki tutarın, taşınmazın kullanım bedeli olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmesi talebi meclis üyelerince görüşüldü.

BÜYÜKŞEHİR’DEN RES PROJESİ GELİYOR

Başkan Büyükkılıç, “Bu defa RES diyoruz. Rüzgâr Enerjisi’ne girelim diye proje üretiyoruz. Yenilenebilir enerji, hem çevre açısından hem de bölgemizde rüzgâr enerjisinde önem arz ettiğini vurgulama bağlamında, 4 senede de kendisini amorti ediyor diye biliniyor. Hem enerji açığını kapatma hem de enerjiye katkı sağlama bağlamında çalışma yapılacak” ifadelerini kullandı. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

KASKİ’NİN GES PROJESİ FAALİYETTE

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından bir süre önce imalatına başlanan 103,9 milyon TL değerindeki Güneş Enerji Santrali’nin hayata geçirildiğini hatırlattı. KASKİ tarafından 6,5 megawatt Güneş Enerjisi Santrali’nin faaliyette olduğunu belirten Büyükkılıç, katkılarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

BEYDEĞİRMENİ’NDE BİYOGAZ ENERJİ ÜRETİLİYOR

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, biyogazdan enerji üretiminin de Beydeğirmeni Projesi içerisinde devam ettiğini ifade ederek, “Hem çevreci hem de 1 kuruş belediyemizin cebinden çıkmadan yap işlet devret modeli ile verdik, en güzel hizmetlerden birisi, önemli bir çalışma oldu” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin enerjiden enerjiye, hizmetten hizmete koştuğunu söyledi.