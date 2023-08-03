Bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, MIT (Massachusetts Institute of Technology) Media Lab'deki ekibiyle birlikte, meme kanserinin teşhisinde çığır açabilecek bir buluşa imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Meme kanserinin teşhisinde çığır açabilecek buluşa imza atan bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, sütyen içine takılan giyilebilir ultrason tarama cihazı sayesinde kadınların kolayca ve sık sık tarama yapıp, olası kanser vakalarını erken teşhis etmesine olanak sağladı.

Ekonomist Dergisi'nde yer alan habere göre 6 yıldır üzerinde çalışılan cihazın insan deneyleri yapılırken, cihaz ABD'de patent aldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre meme kanseri en sık görülen kanser türü ve sadece 2020 yılında 2,3 milyon kadına meme kanseri teşhisi konarken, 685 bin kadın hayatını kaybetti.

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Dr. Canan Dağdeviren, hatırlanacağı gibi henüz 30 yaşına gelmeden icat ettiği giyilebilir kalp pili ile ismini tüm dünyaya duyurmuştu.