Meme reddi bebeklerde sık karşılaşılan sorunlardan biri olarak biliniyor. Emzirme sırasında bebeğin çığlık atarak kafasını çevirip memeyi emmek istememesi, emerken kısa süre sonra bırakıp ağlamaya başlaması, memeyi reddetmesi veya hiç memeye gelmek istememesi meme reddi olarak adlandırılıyor. Peki meme reddi durumunda ne yapmalı?BURSA (İGFA) - Uzman Emzirme Danışmanı Sena Türkkan, meme reddinde uygulanması gereken adımları Herkes Duysun ekibiyle paylaştı.

İlk olarak meme reddinin sebebinin belirlenmesi ve bunun üzerinden çözümler üretilmesi gerektiğini belirten Uzman Danışman Türkkan, ardından bebekteki alışkanlığın değiştirilmesi için bebeğe uygun, alternatif beslenme yöntemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Anne ve bebek için her fırsatta ten tene temas sağlanması gerektiğinin altını çizen Türkkan, böylece anne ve bebek arasındaki bağın tekrar kurulmasının önemine dikkat çekti.

“BEBEK ASLA EMZİRİLMEYE ZORLANMAMALIDIR”

Meme reddi sürecinde annenin sakin olmasının önemli olduğunu söyleyen Türkkan, “Bebeğin sakin anlarından yararlanarak emzirme teklif edilmeli, bebek asla emzirilmeye zorlanmamalıdır. Bebeklerdeki beslenme alışkanlığının değişmesi günler, bazende haftalar alabiliyor. Anne sabırlı kalmalıdır ve bu dönemde psikolojik destek çok önemlidir.” dedi.

MEME REDDİ YAŞAYAN ANNEYE DESTEK OLUNMALI

Son olarak meme reddi yaşayan bir annenin danışmanlık sürecini çevre faktörlerinin oldukça fazla etkilediğini vurgulayan Uzman Emzirme Danışmanı Türkkan şu ifadeleri kullandı:

“Anneye yardımcı olan eş, kardeş, anneanne veya babaannenin bu süreci iyi takip etmeleri ve anneye destek olmaları çok önemlidir.”