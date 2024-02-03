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Memleket Partisi Keşan’da CHP Adayı Mehmet Özcan’ı destekleme kararı aldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Memleket Partisi Keşan İlçe Başkanı Salih Kirezci, yaptığı yazılı bir açıklama ile Memleket Partisi’nin Keşan’da belediye başkan adayı çıkarmama kararı aldıklarını ve yerel seçimlerde CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan’a destek verme kararı aldıklarını açıkladı.

Kirezci’nin açıklaması şöyle;

“2024 yerel seçimlerine hazırlandığımız şu günlerde bilindiği gibi ülkemizde siyasi hareketlilikte hızlandı. Gerek yerelde, gerekse genel siyasette partiler ve belirlenen adaylar sahalara inmeye başladı. Ülkemizin çok ciddi ekonomik ve siyasi kaos yaşadığı dönemde ülkeyi bu duruma düşüren yorgun ve başarısız iktidarı ve onun yereldeki rant düşkünü temsilcilerini yenmek, yönettikleri şehirleri kazanmak için ve de bugünkü sistemin getirdiği ittifak koalisyon dayatmasından dolayı bir kısım partiler birleşerek seçime girmeyi tercih ederken, bazı partilerde kendi adaylarıyla girme kararı alarak adaylarını belirledi. Memleket Partisi olarak bizim partimizde 26 Ocak günü genel başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin açıklamasının ardından bazı bölgelerde adaylarını açıklamasıyla, seçime kendi adaylarımızla girme kararı almıştır. Şüphesiz ki demokratik toplumlarda çok seslilik, birden fazla fikrin yönetimde temsil edilmesi ve hizmet yarışı demokrasinin vazgeçilmezdir. Aslen siyaset özünde bir hizmet yeridir seçimlerde hizmet yarışıdır. Ancak yukarıda belirttiğim üzere, mevcut sistemin dayatması ve siyaset alanını daraltmasından dolayı adayları ve partileri bir matematiğe zorluyor, bu da özelikle birbirine idelojik ve sosyal olarak daha yakın olan siyasi parti veya tabanları güç birliğine mecbur bırakıyor. Bu bağlamda geldiğimiz noktada biz de Memleket Partisi Keşan ilçe teşkilatı ve bileşenleriyle birlikte yaptığımız değerlendirmeler neticesinde ilçemizde partimiz adına aday çıkarmama kararı aldık. Bu andan itibaren gerek fikren gerekse önceki dönemlerde sergilediği başarılı belediyecilik performansıyla yakından tanıdığımız ve yakın zamanda yapılan ön şeçimde CHP (Cumhuriyet Halk Partisi )’ nin aday olarak belirlediği Op.Dr Sayın Mehmet Özcan’ı destekleme kararı aldık. Bu kararımız doğrultusunda tüm üyelerimizi, gönüldaşlarımızı ve tüm Keşanlı hemşehrilerimizi Sayın Mehmet Özcan’a destek vermeye davet ediyoruz. Seçimlerin ülkemize milletimize ve şehrimize hayırlı sonuçlar getirmesini diliyoruz.”