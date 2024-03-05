Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mehmet Er başkanlığındaki Memleket Partisi, yerel seçimlerle ilgili start verdi.BURSA (İGFA) - Parti binasında yapılan toplantıda konuşan aynı zamanda Mudanya Belediye Meclis Üyesi olan Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Mehmet Er, 2019 yılında seçildiği Belediye Meclisi'ndeki görevini 31 Mart 2024 tarihi itibariyle tamamlayacağını belirterek, yeniden aday olduğunu açıkladı.

MEMLEKET'TEN OY KULLANMAYA DAVET

Görev süresi boyunca Mudanya'nın çıkarlarını gözeterek görevini en iyi şekilde yaptığına inandığını ifade eden Er, basın aracılığıyla bir çok konuyu Mudanya gündemine taşıyarak bir çok yanlıştan da geri dönülmesini sağladığını söyledi. "Mudanya bizim memleketimiz. Başka memleket yok" diyen Er, 31 Mart'ta da Mudanyalıları oylarını kullanmaya davet etti.

Memleket Partisi olarak seçim startını verdiklerini ve hafta başı itibariyle saha da daha aktif olacaklarının altını çizen Mudanya Belediye Başkan adayı Heybet Arslan, konuşmasına partisinin tüm teşkilatı ve gönüllüler hareketi başta olmak üzere iki dönem ilçede belediye başkanlığı yapan Hayri Türkyılmaz'a teşekkür ederek başladı. 1978 Muş doğumlu ve Kafkas ailenin göçmen çocuğu olduğunu belirten Arslan, Konya'da başladığı futbol hayatını Mustafakemalpaşa'da noktaladığını, uluslararası ticaretin yanı sıra turizm işiyle uğraştığını, 6 yıldır da Güzelyalı'da ikamet ettiğini anlattı.

"MUDANYA İÇİN HAYALLERİMİZ VAR"

"Mudanya'ya aşığım. Mudanya için hayallerimiz var" diyen Heybet Arslan, ülkenin en önemli probleminin mutsuz insan biriktirme problemi olduğunu ifade ederek, mutlu insanlar profilinin oluşturulmasıyla her işin altında kalkılabileceğini söyledi. Birleştirici ve uzlaştırıcı politikalardan yana olduğunu belirten Arslan, hedef projelerinden de bazılarını açıkladı.

'İstihdam Köprüsü' projesi ile ilçede işsizlik sorununu giderecek hamleler yapacaklarını anlatan Arslan, 'Halk Kahvesi' projesi ile halka açık çay bahçelerini yapacakları söyledi. Mudanya'daki iki adayla ilgili eleştiride de bulunan Arslan, çocukların beslenme çantasının boş olduğu bir yerde bu adayların afiş ve fotoğraflarıyla müsrifliğin had safhada olduğunu belirterek, "Böyle bir müsriflik olamaz. Mudanya halkı asildir. Hiç kimse Mudanya halkının böyle gönlüne giremeyecektir. O neden bu müsrifliği halkın vicdanına bırakıyorum" dedi. Mudanya'nın tüm sorunlarını bildiklerini ve hazırlıklı olarak sahaya çıktıklarını ifade eden Arslan, ilçenin bir turizm kenti olarak bu kadar geri kalmasını içine sindiremediğini belirterek, Mudanya için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.