Manisa Büyükşehir Belediyesi, Türk ve Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Nâzım Hikmet’in ölümünün 61. yılında anma programı düzenlediMANİSA (İGFA) - 61 sene önce yaşamını yitiren memleket şairi Nâzım Hikmet, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı.

Düzenlenen programda, Şair Tuğrul Keskin, usta şair Nâzım Hikmet’in eserlerini seslendirirken, Ercan ve Gökhan Çağırgan seslendirdiği türkülerle gönüllere dokundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen programı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Ali Kılıç, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sanatseverler takip etti. Düzenlenen programda, Şair Tuğrul Keskin, Nâzım Hikmet’in mücadele dolu yaşamı üzerine konuşmalar yaptı. Yaşam örgüsünden hareketle, kimi duraklarda duraklayan Keskin, hürriyet ve memleket sevdası şiirleriyle hafızalara kazınan usta şairin eserlerini seslendirdi. Vatan, aile özlemi ile yanan Nâzım Hikmet’in 25 Temmuz 1951’de korkunç bir haber aldığını belirten Keskin, vatan şairinin, vatana ihanet iddiasıyla vatandaşlıktan çıkartıldığını ifade etti.

Bunun üzerine Nâzım Hikmet, ‘Vatan Haini’ şiirinde kendisini vatan hainliği ile suçlayanlara cevap verdiğini de dile getiren Keskin, usta ismin bu eserini de seslendirdi. Gece boyunca usta ismin unutulmaz şiirlerini seslendiren Keskin, Manisalı sanatseverlere duygu dolu bir gece yaşattı.

Programın sonunda, Ercan ve Gökhan Çağırgan, Manisalılarla birlikte ‘Leylim Ley’ türküsünü seslendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Şair Tuğrul Keskin, Sanatçılar Ercan ve Gökhan Çağırgan’a, teşekkür ederek, çiçek takdim etti.