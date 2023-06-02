Manevi İlkeli Liyakatlı Sendikalar Federasyonu (Mil Bayındır Sen) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aydınlı, yeni hükümetten, çalışan memurların mali ve sosyal haklarında iyileştirme talep etti.Mehmet ÇETİNKAYA/ A GAZETE (BURSA İGFA)

Kamu işçilerinin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin maaş ve ücretlerinin belirlenmesine amacıyla toplu sözleşme görüşmeleri, 09 Mayıs 2023’te hükümet ile sendikalar arasındaki görüşmeler uzlaşma ile sonuçlanırken, yeni rakamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanmıştı.

YÜZDE 70’LİK ARTIŞ

Bu açıklamalar ışığında 2023 yılı ocak ayı itibarı ile en düşük kamu işçisinin maaşı 15 bin lira olarak belirlendi. Kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılması kararlaştırıldı. Kamu işçilerinin fazla çalışma ücretleri, ilave ödemeler ve ikramiye rakamlarına da yüzde 70’ler düzeyinde artış yapıldı.

YÜZDE 30’A REVİZE EDİLDİ

Yetkili konfederasyonun 2023 yılının ocak ayında imzaladığı toplu sözleşme sonucunda memur maaşlarına yüzde 8 oranında 6 aylık zam ve enflasyon farkı verilmesi kararlaştırılırken, hükümet ise ocak ayı içerisinde memur kesiminden gelen tepkiler üzerine bu rakamlara refah payı da eklemek suretiyle toplam artış oranını yüzde 30 olarak revize etmişti.

MAAŞ FARKI AÇILDI

2023 Ocak ayı itibarı ile kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 45 zam verilirken memurlara ise yüzde 30’luk zam yapılmış oldu. Manevi İlkeli Liyakatlı Sendikalar Federasyonu (Mil Bayındır Sen) Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Aydınlı, kamuda, işçiler lehine maaşlarda artış yapılırken, kamu işçileri ile memurlar arasındaki maaş farkının açılmasına neden olduğunu hatırlattı.

ÇALIŞMA BARIŞI BOZULDU

Ocak ayı itibarıyla en düşük kamu işçisinin maaşı 15 bin lira olurken, en düşük memur maaşının bütün sosyal yardımlar, aile ve çocuk parası ve ek ödemelerle birlikte 11 bin 848 TL’de kaldığını, en düşük kamu işçisi ile en düşük memur maaşı arasında 3 bin 170 TL’lik bir fark bulunduğunu vurgulayan Aydınlı, “Aradaki bu fark, ücret seviyesi yükseldikçe daha da artmaktadır. Hükümetin gerek kamu işçisi gerekse memurlar arasındaki toplu sözleşme sürecinde memurlara uygulanan bu adaletsizlik, kamudaki çalışma barışını bozmuş, yine bu ücret adaletsizliği memurların moral ve motivasyonunu olumsuz olarak etkilemiştir” ifadelerini kullandı.

MEMURLAR GEÇİNEMİYOR

Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve tek maaşla geçinmeye çalışan memurların artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle aylıkların yetersiz kaldığını dile getiren Burhanettin Aydınlı, “Büyükşehirlerde evi olmayıp kirada oturan, kamu görevlilerinin kira, ulaşım, pazar, market, elektrik, doğalgaz, su, telefon gibi giderleri maaşlarınca karşılanamamakta olup bu harcamaların bir kısmını, kredi kartlarıyla bir sonraki aya aktarıyor. 2023 Nisan ayı sonu yapılan bir araştırmaya göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık sınırı) 10 bin 135 TL’ ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri, ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ve (Yoksulluk, sınırı) 33 bin 15, TL’ye, bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 13 bin 165 TL’ye yükseldi. Memurlar hayat pahalılığı ve artan enflasyon karşısında ne yapacağını şaşırmış durumda. Kamu işçilerine sağlanan bayram ikramiyesi, sosyal ve yol yardımı gibi hakların memurlara da sağlanmasını ve memur maaşlarına yoksulluk sınırının üzerinde zam yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

