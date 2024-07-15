Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.BURSA (İGFA) - Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, 15 Temmuz’un büyük bir darbe ve işgal girişimine karşı milletimizin seferber olduğu direnişin adı olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatanın dört bir yanında sokakların, caddelerin, meydanların, havalimanlarının ve şehirlerin yıkılamaz birer direniş cephesine dönüştüğü muazzam destan olduğunu ifade eden Başkan Acar, "Emperyalistlerin asırlık hesap ve planlarının altüst edildiği, kurdukları oyunların ve hayallerin başlarına geçirildiği kritik bir eşiktir. Türkiye’nin mücadele tarihinin yeniden yazıldığı bir dönüm noktası; vatan için canını ortaya koyanlarla vatana ihanet edenlerin amansız mücadelesidir.“ dedi.

Acar, mesajında, "15 Temmuz’un milletin zaferi olduğuna vurgu yapan Acar, “Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden Boğaziçi Köprüsü’ne, Genelkurmay Kavşağı’ndan Saraçhane’ye, Ankara Emniyeti’nden Vatan Caddesi’ne ve Gölbaşı Özel Harekât’tan Marmaris’e ve yurt genelinde saatlerce, günlerce devam etmiştir. Uçaklara, helikopterlere, tanklara ve teçhizatlı cuntaya karşı genç-yaşlı, kadın-erkek milyonlar kalpleriyle imanlarıyla meydanlara akın etmiştir. Bu mücadelede vatan için canını ortaya koyanlar, ihanete dur demiş, hainleri bir daha gün yüzü göremeyecekleri şekilde cezalandırmıştır.” ifadelerini kullandı.