Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen’in Bursa temsilciliğinde görev değişimi yaşandı. 32 bin üyeye sahip olan Memur-Sen’in yeni Bursa Temsilcisi Eğitim Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da 5 yıldır Memur-Sen İl Temsilciliği görevini yürüten Sağlık-Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, bayrağı Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar’a devretti.

Memur-Sen Bursa Temsilciliği binasında yapılan toplantıda, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak seçim mevzuatı hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra söz alan şube başkanları görüşlerini ifade etti.

Yapılan İstişare sonucunda Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar şube başkanlarının oy birliği ile Memur-Sen İl Temsilcisi olarak seçildi.

Görevi devreden Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül görev yaptığı 5 yıllık sürede kendisine destek olan şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, yeni İl Temsilcisi Ramazan Acar'a başarılar diledi. Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Acar da bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla Gökhan Yünkül'e teşekkür ederek, "Devraldığım bayrağı daha yukarı taşımak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" dedi.