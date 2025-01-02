Memur ve memur emeklisinin zammı için gözler yarın TÜİK'te olacak. Açıklanacak enflasyon, 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranını da belirleyecek.ANKARA (İGFA) - 2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Yarın TÜİK tarafından açıklanması beklenen enflasyon rakamları ardından memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı da belli olacak.

Hatırlanacağı gibi TÜİK verilerine göre, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.