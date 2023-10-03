TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması sonrasında memur ve emekli maaşlarında zam oranları da şekillendi.

TÜFE, Temmuz'da yüzde 9,49 ve Ağustos ayında yüzde 9,09 artış kaydederken, Eylül ayında yüzde 4,75 oldu.

Verilere göre, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz, Ağustos ve Eylül'de alacakları zam oranı farkı yüzde 25,11'e ulaştı.

Ancak zam oranları ocak ayındaki maaşlarına yansayacağı için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon oranları da birikimli olarak hesaplanacak.

ZAM ORANI YÜZDE 15'İ AŞTI

Memur ve memur emeklileri için 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşti.

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam, Ocak ayında belli olacak.

Bu konuda yılın kalan 3 ayının enflasyon verilerinin de açıklanması bekleniyor.