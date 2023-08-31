2024 yılı için yüzde 15+10, 2025 için yüzde 6+5 zam yapılması kararlaştırıldı. 11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, kararı 5 karşı oya karşılık 6 oyla kabul etti.ANKARA (İGFA) - Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 5'inci ve son toplantısı yapıldı.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren 2024-2025 zam oranları açıklandı.

Toplu Sözleşme sürecinde imzalar atılmış, kamu çalışanlarının geneline yönelik bazı maddelerde uzlaşı çıkmamıştı.

Son söz için süreç Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna intikal etmişti.

2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ayı için 10, 2025 yılı için ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 zam yapılması kararlaştırıldı.

Kurul, 5'e karşı 6 oyla kabul etti. Bu rakamlar kamu işverinin son teklif ettiği rakamlardı.

8 milyonu doğrudan ilgilendiren süreç Hakem Kurulu'nun kararıyla netleşmiş oldu.

Söz konusu kurul kararın itiraz edilemiyor.