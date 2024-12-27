Muğla'ya bağlı Menteşe Belediyesi, sağlık ve eğitim hizmetleri kapsamında yıl içinde toplam 2 bin 585 kişiye tansiyon, şeker ölçümü ve pansuman hizmeti verdi. “Sağlıklı Toplum Sosyal Belediye” projesiyle kırsalda yaşayan 244 kadın, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taramasından geçirildi.MUĞLA (İGFA) - Menteşe Belediye Başkanı ve Şehir Plancısı Gonca Köksal, sağlık ve eğitim hizmetlerine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl boyunca ilçe genelinde ve özellikle kırsal mahallelerimizde ücretsiz tansiyon, şeker, kilo-boy ölçümleri, pansuman ve enjeksiyon gibi temel sağlık hizmetleri sunduk. Sağlık herkesin hakkı. Belediye olarak şehirde olan kırsalda olmayan hizmetleri vatandaşımızın ayağına götürmeye devam ediyoruz.”

“ŞİDDETE KARŞI BİLİNÇLENDİRME YAPIYORUZ”

Açıklamasında kadınların haklarını ve toplumsal farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalara da değinen Başkan Köksal, “Kırsaldaki kadınlarımızın toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddete karşı bilinçlenmeleri için eğitimlerimize devam ediyoruz. Kadın Danışma ve Kadın Dayanışma Merkezlerimizle de kadınlarımızın her zamanın yanındayız. Huzurlu, sağlıklı ve eşit bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Belediyemiz, sağlık, sosyal ve eğitim alanlarında hizmet üreterek toplumun her kesimine dokunmaya yeni yılda da devam edeceğiz.” dedi.