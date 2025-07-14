9-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenen 2025 TASKK Türkiye Minikler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Meram Belediyesporlu Salih Yiğithan Talay, +69 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Meram’a bir gurur daha yaşattı.KONYA (İGFA) - 9-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda düzenlenen 2025 TASKK Türkiye Minikler ve Yıldızlar Kick Boks Şampiyonası'nda Meram Belediyesporlu Salih Yiğithan Talay, +69 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Salih Yiğithan Talay, şampiyonluk yolunda sırasıyla Osmaniye, Sakarya, İzmir ve Antalya temsilcilerini mağlup etti. Finalde ise güçlü İstanbul temsilcisini yenerek büyük bir başarıya imza attı ve şampiyonluk kupasını Meram’a kazandırdı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada şampiyon sporcuyu ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek şu görüşlere yer verdi:

“Salih Yiğithan Talay kardeşimizi yürekten kutluyorum. Bu başarı, yalnızca onun değil; kulübümüzün, ailemizin ve tüm Meram’ın gururudur. Antrenörlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum; onların özverisiyle gelen bu tür başarılar, Meramlı gençlerimizin spordaki kararlılığını ve yeteneğini ortaya koyuyor. Katıldıkları her şampiyonada adından söz ettiren Meram Belediyesporlu sporcularımızla ne kadar gurur duysak az. Onların azmiyle bizler de Meram’ın geleceğine her defasında daha da umutla bakıyoruz. Bu başarılarda emeği olan herkese gönülden teşekkür ederim.”