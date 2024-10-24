Meram Belediyesi ile Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yapılan ‘Meram Aymanas Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ açılış için gün sayıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kısa süre içinde açılması hedeflenen merkezde incelemelerde bulundu. Başkan Kavuş, merkezin nüfus yoğunluğu her geçen gün artan bölgede önemli sağlık hizmetleri sunacağını söyledi.

KONYA (İGFA) - Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, yapımı devam eden ‘Meram Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatını yerinde incelediler. Başkan Kavuş ve İl Sağlık Müdürü Koç, süreci yürüten ekipten inşaat hakkında bilgi aldılar.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KOÇ; “16 AYRI BİRİM VE 6 AİLE HEKİMİ HİZMET VERECEK”

İlçeye kazandırılacak bu önemli yatırımın inşaatındaki son durumu Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte incelediklerini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ‘Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin arsa tahsisi ve projelerinin Meram Belediyesi tarafından karşılandığını hatırlatarak, “Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirdiğimiz inşaat sürecinin de sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. ‘Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, gebe danışmanlığı, kadın sağlığı ve kanser tarama gibi on altı ayrı birimde hizmet verilecek ve altı aile hekimi görev yapacak. Meram Belediyesi ve Başkan Kavuş ile birlikte Meram’a bugüne dek pek çok yatırım kazandırdık. Yine onların desteğiyle Meram bir sağlık yatırımı daha kazanmış olacak. Açılışını da inşallah en kısa zamanda yine başkanımız, Konya siyaseti ve bürokrasisi ile birlikte yapacağız. Şehrimize ve Meramımıza şimdiden hayırlı olsun.” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “MERKEZ, ORTA ÖLÇEKLİ BİR HASTANE GİBİ OLARAK BÖLGEYE ÖNEMLİ HİZMETLER VERECEK”

İncelemeleri sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise Meram’ın her alanda olduğu gibi sağlıkta da bereketli bir hizmet dönemi yaşadığını belirtti. İlçe genelinde pek çok sağlık yatırımının aynı anda devam ettiğini hatırlatan Başkan Kavuş, Aymanas Mahallesi’nin yaşadığı değişim ve dönüşümle birlikte artan nüfusa önemli sağlık hizmeti sunacak olan Aymanas Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin de, bölgenin sağlık hizmetleri anlamında önemli bir ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Yatırımı ilçeye kazandıran Sağlık Bakanlığına ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür eden Başkan Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü ;‘İsimlerimiz farklı olsa da tüm kurumların ortak amacı Meram’a ve insanımıza hizmettir. Bu hizmette buna en güzel örneklerden biri oldu. Bugün ilçemize bir hizmet daha kazandırmaya hazırlanmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum.”

BAŞKAN KAVUŞ; “MERKEZİ KISA ZAMAN İÇİNDE HİZMETE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ”

Merkezin arsasının ve projelerinin belediye tarafından karşılandığını anımsatan Başkan Kavuş, “Aymanas Mahallemizde, 2 bin metrekarelik bir arsa üzerine oturan ve 3250 m²’lik kapalı alanıyla hizmet verecek olan ‘Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’ sadece bulunduğu mahalleye değil çevresindeki mahallelere de hizmet verecek nitelikte bir merkez. Bu yatırımın arsasını Meram Belediyesi olarak biz tahsis ettik ve projeleri yine belediyemiz tarafından yapıldı. Bu merkezimiz de tamamlandığında büyük hastanelerde yaşanan yoğunluğu azaltacak ve vatandaşa daha nitelikli bir hizmet sağlayacak. Bölgenin yaşam kalitesini artıracak, nitelikli sağlık hizmetini vatandaşlarımızın ayağına kadar getirmiş olacak merkezin inşaatında sona gelmiş bulunuyoruz. İnşallah kısa zaman içinde, yıl başından önce hizmete girmesini hedefliyoruz.” diye konuştu.