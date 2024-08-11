Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin birçok alanda açtığı meslek edindirme kursları vatandaşlardan tam not alıyor. Vatandaşların hem sosyal hem ekonomik alanda daha görünür olmasını destekleyen Büyükşehir, özellikle açığı olan sektörlere yönelik MERCEK’te açtığı kurslarla istihdama katkı sunuyor.MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılan meslek edindirme kursları sayesinde kariyer anlamında kendine yeni fırsatlar yaratmak isteyen bazı kursiyerler hobi olarak başladığı kurslardan iş sahibi olarak ayrılabiliyor. Yenişehir MERCEK’te devam eden ‘Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı’ kursuna gelen kadınlar çantadan sepete, duvar süslerinden takılara kadar birçok eşyanın yapımını öğreniyor. Bir araya gelerek el işi yapan kadınlar hem evden çıkıyor hem de becerilerini geliştiriyor. El emeği göz nuru ürünlerini Büyükşehir’in üretici kadın stantlarında sergileyerek satış yapma imkanı da bulan kursiyerlerin bazıları hobisini işe dönüştürerek gelir elde etmek istiyor.

Talayhan: “Kapımız her zaman açık. Kadınları bekliyoruz”

Yenişehir MERCEK’te Dekoratif El Sanatları Öğretmeni olarak görev yapan Emine Talayhan, “Haftanın 5 günü buradayız. Saat 09.00-14.00 arasında hizmet vermekteyiz. Çeşitli kategorilerde çalışıyoruz. Sepet, hasır çanta, duvar süsleri ve anahtarlık çalışmalarımız devam ediyor. Değişik modüllerimiz oluyor. Bu hafta makrome örücülüğü yapıyoruz. Geçen hafta sepet çalışmamız vardı ve devam ediyoruz. Bunlar gibi her hafta yeni bir modülle öğrencilerimize yeni işler öğretiyoruz” dedi.

Öğrencilerin kursta yaptıklarını Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu stantlarda satışa sunarak, ev ekonomilerine katkıda bulunabildiklerini anlatan Talayhan, “Öğrencilerimiz için hem bir iş avantajı hem de yaptıkları ürünleri satabilirler, ev ekonomisine de katkı sağlarlar. Bu yaptığımız ürünler sonrasında Büyükşehir Belediyesi bize stantlar açıyor. Kadınlar stantlarda yer alıyorlar. Ürünlerini satıyorlar ve bu bizim için çok güzel bir avantaj” diye konuştu.

Talayhan kursa katılmak isteyen kadınlara seslenerek, “Kurslarımız devam etmekte. Önümüzdeki dönem de tekrar devam edeceğiz ve alanımız oldukça geniş. Farklı farklı ürünlerle ve modellerle devam edeceğiz. Kapımız her zaman açık. Kadınları bekliyoruz” dedi.

Kormaz: “18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız başvurabilir”

Yenişehir MERCEK’te görev yapan Hasibe Korkmaz, çok çeşitli alanlarda meslek edindirme kursları açtıklarını anlatarak, “Bu kurslarımızı Mercek Mesleki Eğitim Merkezi ile Yenişehir Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açıyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek. Kursiyerlerimizi ilgi alanları ve hobileri doğrultusunda geliştirip onları girişimcilik ve e-ticaret kursları ile destekleyip kendi pazarlarını kurmalarını amaçlıyoruz. 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız, Alo 185 ve mercek.mersin.bel.tr adresinden başvurularını yapabilirler” dedi.

Tunç: “Kadınlar gelip burada bir şeyler öğrenip kendi evlerine destek çıkabilirler”

Kursiyerlerden Nazlı Tunç, daha önce el işiyle uğraşmadığını MERCEK’te ‘Turistik ve Hediyelik Eşya Yapımı’ kursuyla öğrendiğini anlatarak, “Burada çanta, hediyelik eşyalar, sepetler yapıyoruz. Tığ tutmayı hiç bilmiyordum. İlk defa burada öğrendim. Sıfırdan başladım. Çanta merakım çok fazla olduğu için çanta yapıyorum sürekli. Makrome iplerle yapıyoruz. Psikolojime çok iyi geliyor. Buranın vermiş olduğu enerji, arkadaşlarım çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Değişik insanları tanıma fırsatımız oluyor” dedi.

Tunç, el işlerini daha da ilerletmeyi amaçladığını ifade ederek, “Satmayı düşünüyorum, çok da iyi olur. Harçlığım çıkar. Her şeyi eşten beklememek lazım. Bütün kadınlar gelip burada bir şeyler öğrenip kendi evlerine destek çıkabilirler” diye konuştu.

Çene: “Büyükşehir Belediyesi kadınlara çok güzel destek veriyor”

Tülay Çene de el işi ürünlerini Büyükşehir’in stantlarında sergileyen kursiyerlerden. Çene, daha önce tığ işi bildiğini kursta ise geliştirdiğini anlatarak, “Çok güzel modeller çıkarıyoruz. Bütün kadınlara terapi gibi oluyor. Çünkü evde kaldığınız zaman sürekli ev işi ile uğraşıyorsunuz. Ama çıktığınız zaman hem başka insanlarla tanışmış oluyorsunuz hem de terapi gibi geliyor ve el işiyle uğraştığınız zaman kafanız dağılıyor” ifadelerine yer verdi.

Çene, stantlarda yer alarak satış yaptığını belirterek, “Elimizdeki ürünleri satma imkanımız oldu çünkü bunun için bir pazar lazım. Satacak kişiyi bulmak lazım. Oradaki stant bize çok iyi geldi. Elimizdeki ürünlerin zaten çoğunu sattık ve hepimiz gelir elde etmiş olduk. Büyükşehir Belediyesi kadınlara çok güzel destek veriyor. Gerçekten çok memnunuz” dedi.

Bozoğlu: “Büyük bir terapi oldu”

Kanser tedavisi gören ve kursun kendisine terapi gibi geldiğini anlatan Ruan Bozoğlu, “Burada doktorun verdiği sonuçları unuttum. Şimdi mücadelede gerçekten birazcık rahatladım. Çok memnun kaldım. Büyük bir terapi oldu çünkü rapor sonuçlarım beni üzdü. Evden çıkmak istedim, en güzel uğraş bu dedim. Evden çıkıyorum, değişik şeylerle uğraşıyorum. Arkadaşlarla sohbet, güzel. Zaman güzel geçiyor” diye konuştu.