Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilciliği 19 Mayıs Gençlik Haftası münasebetiyle Sason’da bulunan Güneydoğu’nun en yüksek dağı olan 2978 rakımlı Mereto dağına tırmanış düzenledi.Yenibahar TV / BATMAN (İGFA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilciliğinin organizesiyle Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen dağcılar. Gece saatlerinde Sason Yürekli köyünden hareket ederek yaklaşık 7 saatlik bir tırmanışın ardından sabah 08.30 da zirveye vardılar.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 32 dağcı ile faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Mardin İl Temsilcisi Hasan İmrak, daha önce de Mereto dağına 5 defa tırmanış gerçekleştirdiklerini, bu tırmanışı da Gençlik Haftası münasebetiyle gençlere hediye olarak gerçekleştirdiklerini belirtti. İmrak, programda emeği geçen Sason Kaymakamlığına ve İlçe Jandarma Komutanlığına müteşekkir olduklarını söyledi.

Tırmanışa Adana’dan katılan Dağcı-Aktivist Ahmet Kaya da Mereto’ya ikinci defa geldiğini belirterek amaçlarının Sason’un bu güzelliklerini tüm ülkeye tanıtmak olduğunu söyledi.

19 Mayıs gençlik haftası münasebetiyle bu tırmanışa Adana’dan iştirak ettiğini belirten Kaya, dağ turizmi adına Mereto’ya sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.