Batman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen “Sason Bal Ceviz Çilek ve Yayla Festivali” etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 50 dağcı Mereto dağına tırmandı.BATMAN (İGFA) - Batman'da Harrut Yaylası'ndan zirveye doğru tırmanışa geçen dağcılar 2 saatlik bir tırmanışla zirveye ulaştı.

Zirvede çeşitli etkinlikler yapan aktivistler öğle saatlerinde ilçe merkezine geri döndü.

Diyarbakır ve çeşitli illerden gelen arkadaşlarla tırmanışa geçtiklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Ekin, Festival kapsamında dağ tırmanışının yanı sıra çeşitli etkinlikler de yapacaklarını söyledi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Batman il Temsilcisi Emrullah Girgin de aralıklı olarak geldikleri Mereto dağının yaz aylarında bambaşka güzellikleri barındırdığını söyledi.

Diyarbakır’dan gelip tırmanışa katılan doğaseverlerden Ahmet Yıldız, Mereto dağına üçüncü defa tımanmanın heyecanını yaşadığını belirterek, her tırmanışta ayrı güzellikleri fark ettiğini ve bütün doğaseverleri Mereto Dağı'na beklediklerini söyledi.