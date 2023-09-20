ROMDER, Roman açılımına destek veren merhum geçmiş dönem milletvekillerinden Ali Koyuncu hayrına lokma döktürdüErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Romder, 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu’nun vefatının ikinci yılı dolayısıyla hayrına lokma döktürdü.

İki Şerefeli Camii önündeki törene AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, bir süre önce başkanlık görevinden istifa eden ancak yeniden bu göreve atanan Yeniden Refah Partisi Keşan İlçe Başkanı Selim Uyar, Keşan Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç, ile ROMDER Başkanı Fahrettin Savcı ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan ROMDER Başkanı Fahrettin Savcı, 2009 yılında açılımlar gündemdeyken Türkiye de ayrımcılığa maruz kalmış, kanunlar önünde bir ayrımcılık olduğunu rahmetli AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ile görüştüğünü belirterek, kendisine İskan Kanunu'nu anlattığını hatırlattı. "Bu kanunda biz Roman vatandaşlarımız kötü tanıtılıp kötü anlatılıyordu" diyen Savcı, "Kendisine bunu anlattığımızda şimdiki Cumhurbaşkanımız dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu konuşup Romanlarda açılıma dahil edildi. Bu konuda çalışmalar yapılacağının sözünü almıştık. Akabinde de Recep Tayyip Erdoğan bu konuya duyarsız kalmadı, Rahmetli Ali Koyuncu’nun çalışmalarıyla birlikte bu kanun kalktı ve Türkiye’de yaşayan Roman vatandaşlarımızda her vatandaş gibi anayasa 10. Maddesinde eşit haklara sahip olmuş oldu. Bu Roman açılımı sürecine destek olan Ali Koyuncu’nun 2.ölüm yıldönümünde kendisi adına Roman camiasına yaptıkları için hayır lokması döktürüyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz,vefanın bir boza adı bir semt adı olduğunu göstermek istemiyoruz. Biz Trakya Roman Dernekleri Keşan Romder olarak vefanın göstergesi olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Unutmadık unutmayacağız. Sayın AK Parti ilçe başkanımıza da bu konuda verdiği destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Trakya Lokmacısı Cem Ünver bey ve ekibine de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da, “Merhum milletvekilimiz Ali Koyuncu Roman kardeşlerimizle ilgili güzel çalışmaları olmuştu. Bizler de bu çalışmaları ileriye götürmeye çalışmaktayız. Hepimiz biriz, kardeşiz, aynı ülkede yaşıyoruz. Biriz bütünüz, Allah gani gani rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun” diye konuştu.