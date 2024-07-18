Edirne'de İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Nehri’ne incelemelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Meriç Nehrinde incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, İpsala’da Kaymakamlık Koordinesinde Çeltik Komisyonu, DSİ, İlçe Tarım, Hamzadere Sulama Birliği, Yenikarpuzlu Sulama Kooperatifi ve Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifiyle bir komisyon kurulacağını belirtti.

Her gün toplanılacak ve su riskini değerlendirerek gerekli tedbirlerin anlık alınacağını kaydeden Kaymakam Sevgili, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti:



"Kurulacak komisyon Edirne Valiliğimizce kurulan komisyon ile sürekli iletişim halinde olacaktır. Komisyon suyun daha tedbirli kullanılması için gerekli tedbirleri ve kararları alacaktır. Komisyon Çeltik Üreticileriyle sürekli iletişim halinde olacaktır. Karpuzlu tarafında daha önce deniz suyunun Meriç nehrine girmesini engellemek için oluşturulan set stabilize malzemesiyle desteklenecek bunun için yarın 13 Kamyon ile hızlı bir şekilde malzeme tedariki sağlayacaktır. Çiftçilerimiz için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bereketli bir sezon diliyoruz.”.