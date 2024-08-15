Edirne İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında önemli bir başarıya imza attı. Meriç ilçesinde yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti ve hükümlü kaçırma suçlarından aranan bir şahıs yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri, suçla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalar neticesinde önemli bir başarı elde edildi.

Meriç ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 14 yıl 22 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.