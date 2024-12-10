Adana'da yapılan Kadınlar Süper Lig 2 etap yarışmalarında Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi takımı 2-0 öne geçtiği maçta, 3-2 yenilmekten kurtulamadı.Şehmus EDİS (ADANA İGFA)

Merit Grup Real Mardin takımı Adana'da oynadığı 8 maçtan 7 galibiyet 1 mağlubiyet alarak Ocak 2025 tarihinde oynanacak Süper Lig 3 etap öncesinde play-off lara kalmayı garantiledi.

Fenerbahçe maçına çok üzüldüklerini söyleyen Merit Grup Real Mardin Masa Tenisi takımı Teknik Direktörü İzzettin Atasever; sporcularımın gösterdiği üstün performanslarından dolayı kendilerini tebrik ettiğini söyledi. Aynı tarihlerde erkeklerde de inanılmaz maçlar çıkardıklarını ifade eden Atasevetr,” Erkeklerde Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü olarak oynadığımız 7 maçtan 3 galibiyet alarak ligde kalma adına büyük bir adım attık” dedi.

Merit Grup Real Mardin Spor Kulübü Başkanı Zafer Karataş ise, teknik ekibi ve sporcuları gönülden kutladığını belirterek, yüksek bütçeli takımlarla başa baş oynayarak zirveyi zorladıklarını ifade etti.

Hedeflerinin bu sezonu en az bir kupayla kapatmak olduğunu kaydeden Karataş,” Kaliteli ve karakterli takımlara sahibiz. Fenerbahçe'yi elimizden kaçırdık, Trabzonspor gibi dev bir kulübü, Bursa Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir gibi dev bütçeli takımları yendiğimiz için çok mutluyum diyen Karataş; Kadınlar da Süper Lig de Mardin'imizi temsil etmenin yanında, Erkeklerde de Doğu ve Güneydoğu nun tek temsilcisiyiz. Hem Kadınlarda hem Erkeklerde Mardin'imizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Erkeklerde toplamda kazandığımız 5 maç ile ligde kalma adına büyük bir adım atmış durumundayız. Merit Grup Real Mardin olarak bizler çok büyük bir aileyiz, Yönetim Kurulumuza ve bütün paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum, özellikle Adana ya kadar gidip takımımızı destekleyen Yönetim kurulu üyelerimiz Kadri Çalım ve Dr. Nureddin özdener , Bülent Yersel ve kıymetli eşlerine teşekkür ediyorum. Sponsorlarımız Maçkolik ve Azerion şirketlerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Mardin Gençlik ve Spor il Beytullah Birlik'e ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çok iyi mücadele verdiklerini vurgulayan Karataş,” Mardin Masa Tenisi her yerde sloganımızla çıktığımız bu yolda aynı tarihlerde Antalya'da yapılan Özel sporcular Masa Tenisi Türkiye şampiyonasında Otizm kategorisinde Türkiye 5. olan sporcumuz Adem öden ve antrenörümüz Mustafa Atasever'i tebrik ediyorum, ilk defa katıldığımız bu şampiyonada ilerisi için daha umutlu bakmamızı sağladı. Mardin'imizi her yerde ve ve en üst düzeyde başarıyla temsil etmeye çalıştıklarını ifade eden Karataş; ilerde inşallah Türkiyemizi Mardinimizi Avrupa temsil edip Avrupa'da zirveye taşırız gibi önemli hedeflerimiz vardır" dedi.