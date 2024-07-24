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Hatırlanacağı gibi son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştı.

Merkez Bankası, bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını açıkladı.

Merkez Bankası, Dış Yükümlülüklerin Azaltılmasına ilişkin açıklama yaptı. ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdi.

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