'Merkez' faizi sabit tuttu! 'Merkez' faizi sabit tuttu!

Merkez Bankası, Dış Yükümlülüklerin Azaltılmasına ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdi.

Merkez Bankası, bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını açıkladı.

Hatırlanacağı gibi son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştı.

Kaynak: igf