Merkez Bankası, Dış Yükümlülüklerin Azaltılmasına ilişkin açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdi.
Merkez Bankası, bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar ABD doları tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını açıkladı.
Hatırlanacağı gibi son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştı.
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