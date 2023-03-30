Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetini yayımladı. Buna göre PPK özetinde, depremlerin etkilerinin en düşük seviyelere indirilmesi ve gerekli dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygun finansal koşulların oluşmasınının önceliklendiriliceği belirtildi.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası PPK'nın 23 Mart'taki yapılan toplantısına ilişkin özeti yayımladı.

Özette, tüketici fiyatlarının Şubat ayında aylık yüzde 3,15 arttığı, yıllık enflasyonun ise 2,50 puan düşüşle yüzde 55,18 seviyesine gerilediği vurgulanarak, yıllık enflasyonun enerjide daha belirgin olmak üzere tüm gruplarda düşüş kaydettiği ifade edildi.

Aylık bazda incelendiğinde, gıda ve hizmet gruplarının fiyat artışlarıyla öne çıktığı aktarılan özette, enerji fiyatlarındaki belirgin düşüşün desteğiyle üretici fiyatlarındaki artışın sınırlı olduğu, yıllık üretici enflasyonundaki gerilemenin şubat ayında da devam ettiği bildirildi.

Özete, enerji fiyatlarının şubatta yüzde 0,64 oranında arttığı, grup yıllık enflasyonun ise 5,02 puanlık düşüşle yüzde 50,01 seviyesine gerilediği belirtilerek, "Döviz kurundaki istikrarlı seyir ve uluslararası enerji fiyatlarındaki olumlu görünüm neticesinde grup genelinde ılımlı fiyat hareketleri hakim olmuştur. Uluslararası propan ve bütan fiyatlarındaki gelişmeleri takiben tüpgaz fiyatları genel eğilimden ayrışmıştır" ifadeleri kullanıldı.